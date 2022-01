¿Retaliación contra los presidentes o Justicia? Hipólito Mejía no da hilo sin puntada. Es impulsivo, sí, pero muy inteligente.

“No estoy de acuerdo con la retaliación contra los ex presidentes” dice. ¿Investigar o encausar a un expresidente es retaliación o es aceptar, como se debe aceptar, que todos somos iguales ante la ley? ¿Decidir no abrir una investigación sobre actuaciones concretas de expresidentes convierte en cómplice del delito al que lo ordena? ¿Acaso no nos regimos por unas leyes que obligan a la separación de poderes? ¿ Lo dicho por el expresidente Mejía implica que en su gestión se ordenó a la Justicia no investigar a los expresidentes anteriores?

¿No es encubrimiento, y por tanto actitud punible, ignorar activamente una conducta sospechosa? No se comete delito sólo por acción, sino también por omisión del deber de cumplir y hacer cumplir las leyes. Además... ¿por qué los expresidentes solamente y no se incluye también a los ex vicepresidentes? Así, hasta el infinito...

No. Nadie está por encima de la ley por que si no, la ley no sirve para nada. Es ese “dejen esa vaina así” lo que nos ha llevado a un Estado que acepta e interioriza estructuras mafiosas como la de Odebrecht, que ha permitido que la educación sea una estafa y la salud un fiasco, el transporte un oligopolio y el congreso un cuerpo legislativo de dudosa reputación más dirigido por los lobbys de turno que por el interés de los ciudadanos.

“Dejen esa vaina así”... Pocas frases resumen mejor una manera de entender la política que hay que superar, con los expresidentes o a pesar de ellos. “Dejen esa vaina así”... y en quince o veinte años esto no hay quien lo arregle.