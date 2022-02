Insiste Felipe González en recordar a la audiencia convocada en Unibe que la naturaleza humana no cambia. No es un mensaje para tomar a la ligera en un tiempo en el que con o sin Covid demasiadas cosas están cambiando demasiado rápido. No así la naturaleza humana, por mucho adanismo que nos asalte por todas las esquinas.

Las dos guerras mundiales del siglo 20 fueron causadas por los nacionalismos excluyentes, recuerda el ex presidente del gobierno de España. Y aquí y allá, en sus dos patrias, el alcance de la frase puede ser diferente pero el sentido es el mismo. Su partido, el PSOE, gobierna no solo “gracias a”, sino “con” Bildu. A Felipe le costó aceptar (y probablemente no lo haya hecho todavía) que los socialistas españoles que manejan el partido hoy hayan mudado los principios.

En política lo obvio es lo último que se ve, dice. El político, que se retira cuando lo retiran los votantes, debe preguntarse si el ciudadano vive mejor que cuando él llegó al poder, enfatiza. El problema no es que los partidos políticos estén en crisis, el problema es que las instituciones lo estén... Con los periódicos tradicionales también en crisis, el ecosistema informativo es abrumador, reflexiona. La revolución bolivariana ha provocado más refugiados que la guerra de Siria, denuncia. Educación, educación y educación, cita las tres prioridades de Sanguinetti añadiendo una petición personal a los académicos: enseñen sobre la naturaleza humana.

Felipe, cerca de cumplir los 80 años, lleva cincuenta ligado a un continente para el que es un referente. Con este diálogo de una hora y quince minutos dirigido por Olivo Rodríguez Huertas inicia un ciclo de dos años de conferencias de su Fundación junto a la Universidad Iberoamericana, en un programa al que han denominado Palancas y que nace con la ambición de ser un catalizador de cambios, explica la rectora Odile Camilo.

Prometedor inicio.