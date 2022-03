Por más esfuerzos de buena voluntad que se hagan, es difícil ver los logros que este gobierno anuncia en el sector educativo. Y duele porque son dos años, ya camino de tres, en los que los alumnos han aprendido mucho menos de lo que debieron, han socializado poco y mal y no hay muchas esperanzas de que el nivel mejore en el corto plazo.

Ahora son las asociaciones de centros privados las que protestan: están perdiendo profesores a mitad de curso porque el ministerio los está contratando para el sector público... a mitad de curso.

Es un problema de tiempos y obviamente, de gestión. Y como ese ministerio gestiona el 4% del PIB, afectados somos todos, aunque no seamos ni alumnos, ni padres de alumnos ni profesores. Este año, el presupuesto que maneja es de RD$231,147 millones. De hecho, según un estudio de Educa, en relación con el presupuesto general, República Dominicana es el país que más recursos públicos destina a la educación a nivel global.

Los alumnos no han aprendido pero se han graduado. Y ya dos promociones de bachilleres han llegado a la universidad. Si antes se necesitaban cursos de nivelación para arrancar las carreras universitarias con unos mínimos que no todos traían de la escuela o del colegio, ahora los profesores, explican ellos mismos, no saben ni por dónde comenzar.

Mal de muchos... ¿es consuelo? En otros países ya se ha decidido oficialmente que los alumnos pueden graduarse sin aprobar todas las materias. Bajar el nivel de exigencia, tratan de explicar, “favorece la igualdad de oportunidades”. Son muy, muy malas noticias.