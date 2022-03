Pensiones (I)

La polémica sobre las AFP trasciende “el problema del fondo que disminuyó este mes”. Lo que está en discusión es el sistema de pensiones en sí mismo, más allá de las ganancias de las administradoras o la sorpresa de muchos afiliados al entender que su balance no es “su” balance, sino una inversión que puede subir o bajar y al que le afecta el cambio del dólar...

El sistema que se cuadró en la ley de Seguridad Social, sencillamente, no garantiza al ciudadano una pensión adecuada en la vejez por muchas y diferentes causas. Tampoco terminó con el caleidoscopio de planes que sigue vigente: los legisladores, el Banco Central, los maestros, el cuerpo judicial... tienen sistemas de pensiones propios que en algunos casos pagamos los contribuyentes.

El Poder Ejecutivo sigue pensionando por decreto a artistas, deportistas... Y sí, también a periodistas. No es que esté mal o bien que lo haga, se trata de que se otorgan fuera del sistema y eso es una distorsión. Necesaria o no.

Las AFP ganan mucho dinero, casi cinco mil millones en 2021. Cada año ganarán un porcentaje menor de los fondos que administran, pero ampliarán su base de afiliados. ¿Es un problema que ganen tanto? No se trata de eso, aunque también. Se trata de que los ciudadanos hacen sus cálculos y la pensión que recibirán... no da. ¿Si ganaran las AFP menos dinero las pensiones serián más altas? Eso está por ver.

¿Las AFP han dado rentabilidad al afiliado? Sí, mayor que la de sus hermanos los bancos. ¿Es factible devolver el 30%? No parece. ¿El afiliado tendrá una pensión que le permitirá retirarse y dejar de trabajar a los 60, a los 65? No. Ese es en realidad el problema que le preocupa.

La Sipen y las AFP creen que la comunicación ha fallado, que la población no ha entendido. No; ya no se trata de eso. El mensaje ha llegado y el afiliado lo ha entendido. Pero no le ha gustado.