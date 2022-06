Merece la pena leer con detenimiento el discurso con el que el presidente Abinader se dirigió a sus correligionarios y dejó de hecho abierta una campaña electoral, que por lo que parece, va a durar dos años.

El votante dejó atrás al PLD en 2020. Lo tiene menos presente que el partido en el poder, el partido con poder, que todavía mira excesivamente hacia atrás. La corrupción que hoy se investiga y se enjuicia fue percibida y rechazada por los ciudadanos en las elecciones de 2020. Eso unido al desgaste de 16 años de gobierno dejó al PLD fuera de las preferencias. Eso pasó hace dos años y fue el ciudadano el que con sus votos decidió que el PRM era una opción para cerrar ese ciclo. Ahora toca a los tribunales despejar las dudas. (Si las hubiera...)

El PLD no parece ser hoy por hoy un peligro para el PRM. No tiene candidato claro y los que se perfilan no parecen competencia para un Abinader que, aunque debe estar exhausto por una agenda de trabajo exagerada, conserva en el ecuador de su primer mandato el aire de “cambio”. Los peledeístas que aspiran son viejos conocidos del electorado, ¿pueden ofrecer algo nuevo?

El PRM ayudó generosamente a Leonel y a su FP; podrá “desayudarle” cuando quiera. Es difícil entender por qué un político que ha sido tres veces presidente de la República tiene tanta necesidad de volver a Palacio. Quizá en algún momento conteste esa interrogante que tan frecuentemente le hacen.

Así que es interesante leer el discurso del presidente porque cualquiera pensaría que hay más riesgo en lo que pasa dentro de su partido que en lo que pasa fuera.

El país necesita que el gobierno de Abinader sea exitoso. Lo necesita y también lo desea. Si le va bien a él, le va bien al país en un escenario mundial tan complicado.