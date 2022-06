Periodistas y políticos

Los proyectos de ley que se cocinan en el Congreso y que afectan de una manera directa a la libertad de prensa, de expresión y de información tienen un inquietante origen común: están preparados por miembros del PRM, el partido con la mayoría parlamentaria y con asiento en Palacio.

No es un matiz que haya que pasar por alto. La Sociedad Interamericana de Prensa muestra su preocupación al cumplir uno de sus mandatos: velar por la salud de estas libertades en todo el continente.

Y a ese nivel hay motivos para preocuparse. La prensa atraviesa un momento difícil en América. Los periodistas asesinados en México, los medios neutralizados en Venezuela, los que ha cerrado la dictadura de Ortega en Nicaragua, la crisis económica que ha obligado a cerrar cabeceras en todos los países...

Se abre paso otro modelo, el llamado periodismo independiente, que buscando patrocinadores y donaciones institucionales, muy a menudo fuera de sus fronteras, agrupa a periodistas que sacan con enorme esfuerzo y talento proyectos de periodismo de investigación.

Nuevos canales y géneros en ecosistemas digitales abren otras posibilidades, tampoco ajenas a la necesidad de buscar fondos porque no hay periodismo posible si no es rentable, como dijo el fundador de El País, José Ortega Spottorno. Y no se escapan de la censura o las presiones porque vivan en el ecosistema digital. O de los intentos de comprarlos o callarlos.

La relación de la prensa con los políticos siempre será complicada. Se necesitan, se utilizan, combaten, discuten. Se entienden a veces. Los políticos capaces conviven perfectamente con los periodistas capaces. Otros se entienden a otros niveles. Esa es la realidad.