La guerra en Ucrania ya no abre las noticias. Y cuando lo hace, se analizan más las consecuencias para otros que para el país invadido. El gas, el trigo, los precios... El tiempo pasa. Las noticias duran poco tiempo.

Las víctimas, los atacados, comparten algunas situaciones. Las mujeres víctimas de violencia tienen que enfrentarse a menudo a críticas miserables que les endilgan parte de la responsabilidad: “Si no le provocaras, si trataras de que no se agite...”.

Las víctimas de ETA trataban de sobrevivir en el entorno de una sociedad hostil y cómplice, que no pocas veces ante un asesinato murmuraba con cobardía: “Algo habrá hecho”. Rusia invade Ucrania y contra toda lógica hay quien dice que la culpa la tiene Estados Unidos. O los mismos ucranianos, por no dejarse invadir pacíficamente. “Está en su mano que la guerra acabe.”

Tres casos sin conexión pero en los que subyace la misma zurrapa: el agredido es el culpable de su sufrimiento. Algo habrá hecho. Si no le llevaras la contraria. Si no se defendiera no habría guerra.

El papa Francisco lo expresó de forma más indirecta: “Tenemos que alejarnos del esquema habitual de Caperucita Roja, en el que Caperucita era la buena y el lobo era el malo.” “Quizá, de alguna manera, (la guerra) fue provocada o no evitada”. Aclaró que es simplista decir que favorece a Putin y criticó varios aspectos de la situación.

Pero... Ucrania no atacó a Rusia. Ni Estados Unidos ni la OTAN invadieron territorio ruso, ni en 2014 enfrentaron la invasión de Crimea. Ideologías aparte, es un hecho que Ucrania ha sido atacada.

Hasta el papa sabe quién es Caperucita y quién el lobo. A cuatro meses del ataque... Ucrania es menos noticia pero recordamos la guerra porque la vida está más cara.