Los cambios en departamentos clave en el Ministerio de Educación (director financiero, director de compras y consultor jurídico) y en varios puestos de Medio Ambiente dan seguimiento a la renovación marcada por el presidente Abinader.

Pero quedan interrogantes. Conani, con dos directoras en dos años, sigue esperando un nombramiento que será difícil por la especialísima naturaleza del organismo. Trabaja por los niños más vulnerables de la sociedad, el eslabón más frágil. No es un puesto para pagar favores de campaña, cuotas de partido, compromisos pasados. No es un perfil fácil. Se necesita mucha formación en el tema, una sensibilidad especial y entender que es una carrera de larga distancia. Aquí no valen los sprint ni los apaños.

La Superintendencia de Bancos es otra situación por resolver. A los dos años debió ser ratificado el superintendente, como lo ha sido el Gobernador del Banco Central. En el sector, la gestión de Fernández (más volcada en el usuario que las de sus predecesores) ha gustado, y en privado la banca confía en que sea ratificado.

A Eduardo Estrella el fuego amigo se la puso difícil pero logró quedarse. Pacheco tiene el control de sus huestes y de las del contrario, político de la vieja escuela capaz de adaptarse siempre, también repite: se sabe los trucos, todos lo quieren de su lado. El “no cambio” en las cámaras quizá sea la prueba de que el código penal seguirá en su limbo...

Con una oposición desorganizada y más gritona que eficaz, Abinader arranca hacia el 2024 con un equipo de gobierno todavía sin asentar. Quedan cambios por hacer: la incompetencia en este escenario es tan peligrosa para ciertos objetivos como las “indelicadezas”. Soporta todavía, él solo, la responsabilidad de que el PRM repita.