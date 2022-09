No, no es un chisme

Reducir a “chisme” lo ocurrido en la Cámara de Cuentas es tan peligroso que cuesta pensar que el asunto va a cerrarse así, en falso. Como si los vientos de Fiona pudieran llevarse el tema...

Dos legisladores señalan (utilizar el verbo acusar tendría otras connotaciones) al presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y a un miembro de su dirección por acosar laboral y sexualmente a dos empleadas del organismo. Circuló por redes, además, una carta en dos versiones. En la primera, las dos mujeres denuncian el delito. En la segunda, el documento lleva además la firma de la secretaria del organismo. Una firma que podría haber sido falsificada. Luego, también “clandestinamente”, se filtra un comunicado no oficial (pero que el organismo confirma como auténtico) que trata de borrar lo ocurrido. Antes, el presidente del Senado se había reunido y habló pero no habló del tema.

Pasan los días y todos suscriben una declaración, ahora sí oficial, en la que parece que el lío se ha solucionado. Aquí paz y después gloria... decían nuestros abuelos.

Pero hay damnificados. Se hizo pública la identidad de las dos mujeres víctimas del acoso (sexual, laboral o sexual en el entorno laboral) con lo que esto implica para ellas. O se difamó, si el hecho no ocurrió, al presidente del órgano de supervisión de los organismos públicos. Si la víctima fue él o las víctimas fueron ellas, el escándalo se debe aclarar. El acoso sexual en el entorno laboral no es ninguna broma y reducirlo a la categoría de chisme es, además de una perversidad calculada, un peligro para todas las víctimas. No es una rareza, tristemente, ni en empresas privadas ni en oficinas públicas.

Además, con funcionarios de tan alto rango involucrados, el caso pone en entredicho la credibilidad de todos ellos.