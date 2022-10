El largo plazo

El actual ministro de Economía y los anteriores cuatro ex ministros... están de acuerdo en casi todo. Es cierto que en las cuestiones que atañen a su ministerio, en nuestro país, se aplica poca ideología. De hecho, es el ministerio que suele actuar con más sentido común porque lo que hay es lo que toca y dar proyecciones del futuro y análisis del pasado es la especialidad de su gremio...

El encuentro inauguraba unos Diálogos del Desarrollo que, como destacó el ministro Pável Isa Contreras, aspiran a sentar las bases de una planificación a largo plazo. Algo absolutamente necesario.

Se habló claro: aquí no se invierte en I+D. Hay que insistir en la institucionalidad. Es imprescindible impulsar el sector exportador. La inequidad sigue siendo la asignatura pendiente. La educación... ¡ay la educación! Desde la primaria hasta la universitaria es un fracaso. Sin proteger los recursos naturales no hay futuro...

Poca discusión en este primer Diálogo porque se dijeron verdades irrefutables. La cuestión entonces es... ¿cómo pasamos de la teoría, en la que estamos/están todos de acuerdo, a la ejecución de las soluciones?

Y ahí entra (esto no lo dijeron ellos) el cortoplacismo lastrante de la clase política. Incapaz de ver más allá del cuatrienio que “tiene que aprovechar” y de las posibilidades de reelegirse, funcionarios no aptos para el puesto que logran por compromisos electorales. Y sin embargo el país avanza. No gracias a la clase política sino a pesar de ella.

No puede decirse que en el país no se dialoga. Que por hablar que no quede y todos los foros son importantes. Este formato funciona, ojalá se repita en otras áreas. ¿Turismo? ¿Medio ambiente? ¿Ejército? ¿Educación? Sería muy interesante escuchar estos intercambios entre ministros actuales y pasados. Se aprende...