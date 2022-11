Incoherencias

UNICEF-Haití reporta en su página web que “Más de 2 de cada 3 personas expulsadas a Haití desde la frontera de Estados Unidos son mujeres, niños, niñas y adolescentes”. Pero sobre las denuncias que filtró a CNN, alertando de repatriaciones de menores no acompañados desde República Dominicana, no hay nada. Si hay un informe oficial, no lo ha hecho público.

No parece casualidad que la terrible acusación circule apenas unos días después de la alerta de la embajada de Estados Unidos a sus connacionales sobre el supuesto sesgo racial de los servicios dominicanos de migración y “el peligro” que corren. Y unas semanas después del imprudente comunicado del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

Será que la diplomacia es un arte y como tal no está al alcance de los simples mortales. Pero... si en América Latina los enemigos del “Imperio” han llegado al poder en los grandes países, ¿por qué Estados Unidos insulta a uno de los pocos gobiernos aliados que le quedan en la región?

¿Y qué va a hacer la ONU por Haití? ¿Puede igualar el 32,4% de las camas de maternidad de los hospitales públicos; el 10,3% de las emergencias; el 14,9% de los internamientos; el 9,8% de las cirugías; el 8,3% de las consultas que ya ofrece República Dominicana a nacionales haitianos? Ante esos datos ofrecidos por el Mirex, las diferentes agencias de la ONU deberían repensar algunas de sus declaraciones. (Y además donar los cinco millones de dólares que el PNUD cobró al MINERD por “gastos de gestión” en la compra de dispositivos electrónicos para la pandemia.)

La comunidad internacional no va a intervenir en Haití y pensará que alguien debe prestarse a dar salida a los problemas.

Realmente el cuadro se está complicando por días.