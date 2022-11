Escultor, ceramista y pintor, el Premio Nacional de Artes Visuales 2022 llega a la vida de Said Musa en un momento espléndido de creatividad y de madurez. Pronto inaugurará una enorme pieza de arte urbano que va a marcar un hito en su carrera y en la vida de la ciudad.

Desde que aquel joven aprendía con el maestro Jaime Colson han pasado unos cuantos lustros. Su paleta brillante y alegre es inconfundible y sus cerámicas, verdaderas piezas escultóricas, hacen perfectamente reconocible su estilo y su obra, cada vez más deseada por coleccionistas nacionales y extranjeros.

Said trabaja en su taller de la Ciudad Colonial que es un ejemplo de su arte. Piezas restauradas y recuperadas, un caballete gigante que es en sí una escultura, baldosas bellísimas que visten las paredes y el mural dedicado a Amatista, su madre, y una inscripción: “Todo el amor de un fenicio a una mujer”.

Solo esa extraordinaria obra, gigante, “escondida” en su taller, es una de las mejores piezas de la cerámica dominicana. Una historia fijada en fuego, cuadro a cuadro. La historia de un emigrante libanés y una mujer dominicana que se encontraron en un lugar del Caribe y en el que, a fuerza de consistencia y humanidad, salieron adelante.

Menos conocida es su obra escultórica en bronce, de la que hay pocas pero extraordinarias piezas muy buscadas.

A Said Musa le gustan las veladas largas y las conversaciones salpicadas de humor. No tiene mucha paciencia con los artistas que no entienden el oficio como una vocación que no deja tiempo para más ni con los periodistas que escriben de oídas. Le gustan García Márquez y los libros de arte, los muebles viejos, la cerveza Stella Artois y la comida española. Y la árabe. Y la criolla...