Piedras en el camino

Hay tres líneas del cambio que ha emprendido el presidente Abinader que son largas, difíciles de culminar y antipáticas para el que las ejecuta.

La reforma de la Policía, por ejemplo, despierta curiosas reacciones. La corrupción de la que todos teníamos noticias y la mayoría pruebas, despertaba un profundo desprecio. Pero a la hora de desmantelarla (la corrupción, no la Policía) se levantan los recelos. Parte de la sociedad se comporta como una mujer maltratada que defiende a su maltratador. Y esa es una condición que ni los especialistas han logrado desprogramar.

Luego viene la Educación. Ya ha quedado demostrado que el 4% le queda grande, que el dinero se evapora, que se destinan cantidades ingentes en licitaciones infladas y que los estudiantes están en el mismo punto que hace unos cuantos miles de millones de dólares. Pero nadie quiere que se le rebaje el presupuesto, ni para intentar reorganizar las partidas y enfocarse en lo que importa. Y más triste aún... se hacen encuestas, los padres dicen que están satisfechos y al “sistema” eso le suena bien.

Y la lucha contra la corrupción. Esa tiene dos aristas: primero, la institucional. Difícil seguir la pista a los pleitos entre fiscales y jueces, a los años que hay que esperar para ver un resultado, a los intrincados sistemas que se levantan, a la complicidad del sector público y el privado, a las puertas y los puentes que los unen.

La otra es el profundo arraigo en la mentalidad del ciudadano de que el tráfico de influencias y nepotismo no entran en la categoría de lo censurable. Que al contrario, los cargos están para ayudar a familiares y amigos no solo con empleo, sino con “oportunidades”. No hay líneas rojas, siempre son grises, por mucho que la palabra transparencia se atragante de tanto usarla y las leyes sean claras. l