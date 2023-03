Las mayúsculas son intencionales. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien que sienta desde la posición que se le ha dado en este gobierno, por votos o por designación, que tiene la obligación y no solo la responsabilidad de luchar contra el ruido, contra la basura desparramada por las calles, contra el caos y el peligro de los motoristas en calles y aceras?

No es una pregunta retórica, es una duda legítima y preocupada. El control de la calle se ha perdido y a las autoridades parece no importarles el deterioro de la vida diaria hasta extremos preocupantes. Si los vecinos se están organizando contra el ruido es porque nadie les hace caso. Si no se organizan contra los motoristas es porque dan miedo.

Escribía un lector que los dos millones de motores suponían un ingreso importante para el gobierno por los altos imprevistos de los combustibles que consumen. Pero, añadía, habría que ver cuánto consumen del presupuesto de salud y el impacto económico de sus accidentes.

Más, la agresividad con la que manejan por las aceras, el desinterés con que les miran los agentes y los policías cuando se saltan las normas delante de ellos... ¿hay alguien ahí ocupado o preocupado por esto? ¿No es uno de los primeros signos de pérdida de control, el del caos del tránsito en pueblos, carreteras y ciudades?

La basura genera pobreza; el ruido también. Imagine tratar de vender un apartamento en una esquina en la que se monta un teteo cada viernes con carros compitiendo como discotecas. O en una calle con bares con juergas hasta la 3:00 de la mañana, todo el fin de semana, en locales sin insonorizar.

Esa es la ciudad en la que tratamos de vivir y trabajar y de la que presumimos. Ruido. Basura. Motores.

(Hagan un plan, no hace falta inaugurar nada.)