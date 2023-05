La reforma del sistema de pensiones que los legisladores han propuesto ha despertado dos reacciones encontradas. La de los técnicos especialistas en la materia, que la ven precipitada y desinformada, y la del público en general que piensa que por algún resquicio les favorece.

La cuestión es muy compleja, y aunque haya consenso en que hay que hacer reformas y que se debe buscar la manera de que lo que reciba el ciudadano sea una cantidad mayor... no parece que esta propuesta de ley garantice ni de lejos esa intención. Muy al contrario, expresan los actuarios, es la receta para una debacle segura del sistema. Estamos pues en el mismo punto de partida: reforma sí... pero así no.

Los legisladores son uno de los grupos con pensiones privilegiadas. Ese tema se toca poco y de refilón, pero es parte importante de la desconfiguración del sistema como la ley lo preveía. Policías, maestros, empleados y profesores de la UASD, legisladores, jueces... tienen planes de retiro muy superiores a los que se ofrecen a través de las afp a las que los empleados privados deben afiliarse. Si los que hacen la ley, los legisladores, montan tienda aparte... ¿por qué creer en el sistema que imponen a los demás?

Se quedan fuera los informales (más del 60% de la fuerza laboral), los independientes, los que nunca pudieron cotizar... Y una parte difícil de explicar a muchos de quienes ven que su dinero está ahí pero no pueden tocarlo, es el impacto de este ahorro colectivo en el desarrollo nacional. No se ha explicado bien, no está claro por qué si beneficia tanto a grandes empresas e inversionistas, favorece tan poco y tan lejos en el tiempo al dueño del ahorro.

La elección del sistema y el papel del Estado en uno u otro, sea cual sea el elegido finalmente, son las cuestiones que no se han decidido. Lo demás son elucubraciones.