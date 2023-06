Un amigo nuevo (después de los 40 es difícil hacerlos) me envía un artículo de El País sobre la amistad y los hombres. Hay problemas: los hombres cada vez tienen menos amigos y aunque en las mujeres se nota también algún hueco... no es tan grave, dice el autor de la investigación. Nosotras encontramos trucos para mantenerlas.

La amistad está sobrevalorada, le digo. Una broma, claro, aunque sea cierto. Al fin y al cabo, la amistad real solo se puede lograr con personas que saben estar solas, que no tienen miedo al silencio de su sola compañía, que disfrutan la soledad. No hay muchas.

Las amigas de la infancia son insustituibles, nos conocen mejor que nadie y se saben secretos que una misma ha olvidado. Saben de dónde venimos y a dónde queríamos ir. Tareas del colegio, juegos en vacaciones, hermanos mayores a los que fastidiar, hermanos pequeños que cuidar. Confidencias, horas y horas compartidas en lo que mejor se nos daba: no hacer nada pasándolo bien.

Las de la universidad son las cómplices de los años más divertidos, los años de las locuras con red de seguridad. Los de las ideas, de algunas traiciones y algunos pactos. Las que ya intuían por dónde íbamos a ir cada una.

Amigas del trabajo. Pocas, pero, como dice una de ellas, over the cliff... Amistad madura que no necesita verdades todo el tiempo. Las mentiras blancas también ayudan a vivir y de eso se trata.

¿Cómo será la amistad en la vejez? "Ya no tengo con quien hablar de mis cosas" me dijo una mujer muy sabia a los 95 años. Sus "cosas" eran sus recuerdos y sus ideas, difíciles de compartir con otra generación.

Los hombres cada vez tienen menos amigos, los jóvenes creen tenerlos a cientos en las redes y las mujeres tienen menos tiempo para reunirse. Lo dicho, mejor es caerse bien uno mismo y aprender a amar la soledad.