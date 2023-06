Los libros de inglés

El 20 de agosto de 2020, recién estrenado el gobierno del PRM, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, enviaba una circular que más parecía un "aviso a navegantes": la ley no permite delegar la gestión de los procedimientos de contratación pública a terceros.

Y muy amablemente, la circular DGCP-05-2020 ofrecía capacitaciones sobre la normativa que regula el sistema nacional de compras y contrataciones públicas. Eran tiempos de pandemia y el ministerio de Educación se lanzó a unas compras a través del PNUD que costaron, además de unos 13,000 de millones de pesos, cinco millones de dólares para el PNUD, el intermediario. Era una comisión que ellos llaman "gastos de gestión". Tanto da.

Tres años después o la interpretación de la circular y la de la ley han cambiado o nadie hace mucho caso a estas menudencias, o es más fácil que los complicados procesos los haga otro. Desde el pasado 14 de junio, el PNUD invita a licitar la impresión de libros de texto para el Minerd. Son los textos de inglés para Primaria y Secundaria cuyos contenidos han despertado también críticas.

Ese es otro tema. Que si son los del Domínico Americano, que si no han sido aprobados por el departamento de currículo encargado de estas supervisiones, que si no había quién los hiciera... Habrá que esperar a verlos impresos si antes no lo aclaran.

La cuestión es entender por qué insisten tantos departamentos, ministerios e instituciones en delegar en un organismo internacional -que cobra por ello, por mucha "ayuda al desarrollo" que lleve en las siglas- lo que su personal en nómina está llamado a hacer.

¿Por qué insisten en incumplir la ley, provocando que los procesos puedan ser impugnados? ¿Por qué las autoridades miran para otro lado?