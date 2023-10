Que a Migración le secuestren la base de datos durante la Semana de la Ciberseguridad es mala suerte o una burla cruel. Los bandidos no cobrarán el rescate porque República Dominicana, por política de Estado, no los paga. El secuestro, junto al espionaje, es un delito miserable y aplicado a los datos... un crimen peligroso contra el que cuenta más la prevención que la reacción o el castigo.

El rescate pedido es interesante: 25 bitcoin que equivalen a US$675,271. Se subastarán los datos en la web profunda si no se paga el rescate, un terreno inexplorado por la mayoría y donde cuentan los que bucean... "hay de todo".

El tema es preocupante. Ha habido una oposición de empresas fuertes a la creación del ciberescudo que protegería al país de ataques de este tipo. Hoy es Migración, mañana cualquier otra institución. La ley de telecomunicaciones tiene mucho que ver con la seguridad de nuestras identidades digitales. No solo la de las instituciones oficiales.

El ciberescudo ha encontrado fuerte reticencia de empresas de comunicaciones, de entidades bancarias, de ciertas instituciones del Estado... No tiene mucho sentido porque con la seguridad, como con el fuego, no se juega. Los bancos aseguran que si se oponen o recelan es para proteger el secreto bancario de sus clientes. Como el 99.99% de sus clientes no tenemos ningún secreto, habrá que deducir que trabajan para guardar los propios y los de aquellos clientes que, a fin de cuentas, sí saben cómo escudarse ellos mismos. Y eludir los controles.

Los intereses comerciales de las empresas locales o extrajeras no deberían interponerse al interés nacional de garantizar la ciberseguridad. Algo de eso está pasando, y como con el 50% de lo que ocurre en la Matrix, los simples mortales no nos enteramos...