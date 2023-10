Nobel para mujeres

Anne L´Huillier, Nobel de Física 2023, dice cosas tan misteriosas como "Las personas estamos compuestas básicamente de espacio vacío". Por supuesto, solo los físicos pueden saber a qué se refiere y probablemente hagan juegos de palabras sobre el tema en las cenas de Navidad. La pista más entendible es que la científica ha logrado llegar a lo más recóndito de los electrones.

De regreso a la Tierra, Claudia Goldin es la ganadora del Premio Nobel de Economía. Ha investigado sobre un tema de la vida diaria (no es que los electrones no lo sean): las diferencias de género en el mercado laboral y en particular la brecha salarial. Desde una perspectiva histórica relaciona la evolución de la sociedad a partir de determinados hitos, el impacto que tienen estos en la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa y la brecha salarial que persiste en algunas regiones del mundo.

La defensora de los derechos de las mujeres iraníes, Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, sigue encarcelada: condenada a 31 años de prisión y 154 latigazos. Defensora de los derechos humanos de sus compatriotas, sometidas a la opresión de un régimen islamista, es la mujer valiente que en Occidente probablemente ya no existe. Los derechos que hemos alcanzado nos hacen olvidar cómo es vivir sin ellos. ¿Estaríamos dispuestas a vivir/luchar como Mohammadi? ¿Sabríamos? En países gobernados por regímenes teocráticos las mujeres no viven, subsisten. (Cuanto más extrema es una religión, peor trata a la mujer.)

Una mujer dedica su vida a bucear en la materia. Otra a entender los cambios de las mujeres del último siglo, una de las grandes revoluciones de la Humanidad por muchas razones y consecuencias. Una tercera desafía a los dictadores que en nombre de un dios le han robado la vida.