La (hipotética) encuesta

En una hipotética encuesta, hecha durante un hipotético sondeo a pie de urna, se revela un dato que no aparece en los cuestionarios de las firmas tradicionales: los que van a votar por Omar Fernández para que no salga elegido Guillermo Moreno son tantos como los que van a votar a Guillermo para que no resulte elegido senador Omar.

La pelea no está en la presidencia, eso está más que asumido por los aspirantes. Abel Martínez es el candidato del sacrificio.

El PLD de Danilo Medina todavía debe pasar por un periodo de transición (o castigo) y reorganizar sus huestes. Cuenta con una generación joven muy válida a la que los viejos peledeístas obstaculizaron el paso cuando fue más necesario. Pero el relevo ya es inevitable.

Al PRM “le tocan“ cuatro años más, que serán difíciles. Demasiados asuntos estructurales postergados para conseguir la reelección: reforma fiscal siempre inaplazable, revisión profunda del sistema de seguridad social (salud y pensiones), código de trabajo, pérdidas en el sector eléctrico, abultamiento de la nómina pública, ¡el tránsito!…

Volviendo a los senadores. No está claro que la masa perremeísta muestre entusiasmo por un candidato extra partido. Nadie discute la honestidad de Guillermo Moreno, pero no es un candidato especialmente popular o que aporte un caudal de votos propios… (los seguidores de Faride tienen muchas razones para abstenerse).

A Omar Fernández el apoyo paterno le abre puertas a la vez que es un fardo pesado de llevar.

Es una contradicción que ha manejado, pero más a base de silencios y sonrisas que con propuestas de oposición sólidas.

(Margen de error +- 5%, hipotéticamente hablando, claro).