Urbanismo e ignorancia

"Sobre la vida y la arquitectura" es una pequeña obra de David Mackay con un epílogo soberbiamente titulado: "La ciudad: un paisaje plagado de ignorancia política."

Sin necesidad de señalar a ningún cargo público en concreto, está claro que los vecinos de Naco, Serrallés y Piantini tienen un rosario de ejemplos que calzarían esta idea. La última, abrir una oficina pública de alto tráfico en un sector crítico en movilidad. Una oficina de la Dirección General de Pasaportes presta servicio (¿esa es la idea, no?) a cientos de miles de personas. Por lo que engordar el tapón de Naco... es una pésima idea.

Que la AFI Reservas tenga un edificio disponible (con el que quizá no sabe qué hacer) no es motivo para seguir complicando hasta el paroxismo el tránsito del Distrito Nacional. El edificio en la Roberto Pastoriza, de 11 niveles, no dispone de más de 134 parqueos. Contando con que fuera de exclusivo uso de la DGP, solo los empleados bastarían para llenarlos.

La Dirección de Pasaportes y la Inmobiliaria Banreservas firmaron el contrato el 12 de julio de 2024. Intrant, el Ayuntamiento, Planeamiento, Digesett... esas oficinas que inciden en la forma y vida de la ciudad deberían haber hablado ya. Los vecinos se ven obligados a defenderse y por eso recurren a la oficina del Defensor del Pueblo. Pero eso no debió haber sido necesario. ¡Los funcionarios deben tratar de corregir los problemas, no crear nuevos!

Dice MacKay que "Las calles pertenecen a las personas que viven o trabajan en ellas, pero también conectan y posibilitan la movilidad". Pero esta nueva oficina pública en esa calle perjudicará a las personas que viven o trabajan en ella y degradará la movilidad. (No hay manera de encontrarle el lado bueno a la ocurrencia.)