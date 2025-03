Defina terrorista

Si no es un terrorista... ¿qué es Barbecue?, ¿un "patriota"? Si las bandas haitianas no merecen ser catalogadas como grupos terroristas hay que inventar otra categoría.

Más de 5,000 asesinados en un año, ataques coordinados a objetivos civiles, masacres de ancianos. Miles de desplazados, el horror de las violaciones a mujeres y niños a gran escala.

Si eso no es terrorismo, según consideran puntillosos juristas, es que no hay guerra que librar porque no habrá herramientas jurídicas para ganarla. Las democracias deben tener armas legítimas para defenderse de quienes la atacan. Incluso en Estados fracasados y democracias improbables como Haití.

Socializar el terror, estrategia de ETA. Reclutar niños, marca de las FARC. Atentados a estructuras y objetivos civiles, Sendero Luminoso y otros cuantos. Desplazar comunidades enteras, ELN, FARC y compartes y más selectivamente, ETA, IRA y las Brigadas Rojas. Todos los horrores anteriores, los Jemeres Rojos camboyanos. Las bandas haitianas cumplen todos los parámetros de los grupos terroristas, con los esteroides que suponen el narcotráfico y la peligrosa ignorancia que acompaña a la superstición.

Hace ya muchos meses que los analistas advierten de la violación de menores y reclutamiento de niños en Haití. Serán adultos que odien y maten sin remordimiento. Hay experiencias estudiadas del uso de niños en conflictos armados en países de África y Asia que permiten prever un futuro haitiano peligroso para República Dominicana. En este caso, las bandas haitianas no combaten en un "conflicto armado" porque no tienen contrincante.

Eso también define a los grupos terroristas como los arriba citados. Solo ellos matan; enfrente tienen, desarmados, a los que quieren vivir en paz.

El lenguaje importa y mucho. Cuando se evita llamar a las cosas por lo que son se empieza a desdibujar la realidad. Y hacerlo con el terrorismo es un suicidio.