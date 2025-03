A Faride Raful hay que agradecerle que haya tomado la guerra (una batalla no es suficiente) contra el ruido como uno de los ejes de su paso por el Ministerio de Interior. Hay quien reza para que no se rinda.

No está sola, cuenta con sus agentes... y con los vecinos. En concreto, la Asociación de Vecinos contra el Ruido, una organización que lleva ya unos años peleando y que en abril celebrará su Primer Foro. A los expertos que presentarán soluciones y estudios, se unirán las víctimas: los ciudadanos que saben cómo el ruido afecta la salud física y mental y la convivencia. Además, el ruido contamina tanto como la basura, genera violencia, degrada un entorno y martiriza a los que alcanza.

Hay que asumir –para ganar la guerra- que muchos otros ciudadanos todavía no son conscientes de cómo el ruido afecta su vida.

"Es cultural" ... dicen los aficionados a que todos los demás estén obligados a oír sus bocinas a cualquier hora del día y la noche. "Es parte de nuestra identidad", se defienden los que son incapaces de resistir el silencio. Todo va unido, el ruido ayuda a no pensar para los que prefieren vivir en Babia.

Con el ruido ha ocurrido algo similar a lo que pasa con los motoristas descontrolados: hay leyes que cumplir pero también autoridades que han preferido inhibirse.

Unos pesos aquí y otros allá y el colmadón no se apaga. Al vecino que no sabe vivir en condominio, al motorista que tunea su vehículo o al constructor que no respeta las horas les da igual porque no hay consecuencias.

Este Primer Foro esta dedicado al profesor Moisés Álvarez, un pionero de la causa antiruido y tendrá lugar en INTEC el 3 de Abril.