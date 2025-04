El turista no vota

El Hoyo de Friusa es, primero de todo, un fracaso. Ignorar la necesidad del planeamiento urbano produce monstruos. Pero no respetar los planes cuando éstos existen es aún peor.

Del crecimiento demográfico y económico de la región Este se ha hablado mucho. También de problemas no resueltos, como el de la escasez de agua, la urgente necesidad del acueducto de Higüey o la arrabalización de puntos concretos, como Verón o el mismo Hoyo de Friusa. La patria no está especialmente en peligro en ese barrio, el desarrollo organizado sí. Es un síntoma de la arrabalización que permitimos crecer hasta un punto de difícil retorno.

En 1997 el sector privado presentó un Plan de Ordenamiento Territorial para la zona levantado por el arquitecto y urbanista Cristóbal Valdez. El ministro de Turismo de la época y el resto de autoridades involucradas lo ignoró. En 2007 volvió a presentar otro, actualizado. Ocurrió lo mismo, la autoridad competente de turno tampoco hizo caso. Y en 2018... otro tanto.

Hay que reconocer que con la llegada de esta administración, el MEPyD, capitaneado por Miguel Ceara y Pavel Isa, tomó la ordenación del territorio como uno de sus ejes prioritarios de trabajo.

¿Por qué la región de mayor crecimiento demográfico y económico del país no ha contado con un POT? ¿No es elemental y además sería un plus para el político que lo asumiera? ¿Hacer las cosas bien no paga? ¿Ni siquiera les interesa para colgarse la medalla?

Quizá es porque los turistas no votan, dicen. Si votaran... los políticos se volcarían en pescar ese océano de votos y tendrían la provincia hecha un primor. Mientras, los problemas derivados de no pensar cómo y dónde van a vivir los que llegan atraídos por el crecimiento, generan conflictos políticos y sociales.