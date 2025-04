Desinformando

Está claro que los servicios de rescate, bomberos especialmente, médicos, logísticos... funcionaron perfectamente tras la tragedia del Jet Set. Los que llamamos erróneamente héroes anónimos -todos tienen nombre y apellido y están muy bien identificados- cumplieron con su deber. Aplausos también por la coordinación de las instituciones públicas involucradas.

Pero vivimos en la era de la desinformación y el ecosistema noticioso no fue tan sano como esos otros. Unos bulos se cometen por error y otros con intención.

La buena noticia es la rápida detención de unos individuos que trataron de sacar ventaja del caos para ganar seguidores en sus redes. Es la vía: ¡que nadie la confunda con "represión de la libertad de expresión"!

Regla de oro: confirmar lo que se va a publicar y citar la fuente. Esto no se aplica solo a los periodistas (aunque sobre todo). ¿Se acuerdan del "periodista ciudadano"? Pues vale en este caso. Spoiler: la mayoría de los opinadores digitales no confirma nada entre otras cosas porque ejercen el periodismo de aire acondicionado. Sus seguidores lo saben, pero replican cualquier rumor en todos sus grupos. (¡Ah! La adrenalina de un like...)

Especialistas en comunicación, derecho e inteligencia han reunido en un estudio 125 términos que describen diferentes tácticas de desinformación. Han diseccionado el ecosistema en el que nos movemos y confiamos... cada vez menos. The Conversation incluye el primer capítulo en uno de sus artículos.

Resulta esclarecedor ver cuántas formas y vías encuentra la manipulación de las informaciones. Unos a favor de lo indefendible, otros movidos por intereses nunca declarados o por la rabia, justificada o no.

La tragedia del Jet Set va a cambiar muchas cosas. El efecto sobre el ánimo de los ciudadanos es brutal y perceptible. Se hará justicia porque no hay forma de que no se haga.