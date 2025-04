Mario Vargas Llosa coleccionaba hipopótamos porque, según explicaba, "(...) es un ser que me inspira mucha ternura, porque es el animal que más placer experimenta al hacer el amor". Al menos eso se dice que dijo en Cuando llegan las musas, de R. Cremades y A. Esteban.

De la vida del escribidor que ganó todos los premios posibles y que vivió historias familiares y de amor novelescas se sabe prácticamente todo. Lo contaba en novelas en las que se colaba como trasunto, en generosas entrevistas y en artículos periodísticos, género en el que era un maestro.

Piedra de toque, su columna quincenal en El País, es un tesoro. Consideraba este trabajo como su conexión con el mundo. Habla de política, de arte, de sociología, de historia, de otros libros, de otros escritores. Del mundo y de la vida. Su curiosidad infinita quedó plasmada en su vocación viajera, en incontables horas de lectura en bibliotecas públicas y en sesiones en cines de ciudades propias y ajenas.

MVLL era rabiosamente demócrata, de extremo centro. (Eso existe). Liberal en el más estricto sentido. Libre y demócrata. Por tanto... progresista de los de verdad. De cuando esa palabra todavía no se había prostituido. Denostado por la izquierda insensata tanto en América Latina como en España, su otra patria. Su compromiso con la democracia le llevó a entrar en política y las urnas le devolvieron a su pupitre.

Su primera novela publicada La ciudad y los perros le colocó ante el abismo de demostrar que no era autor de una sola obra. Él tuvo una larga vida para probarlo y dejó novelas y ensayos para ser leído y releído para siempre. "A veces el talento brota del esfuerzo", razonaba el Nobel cuando explicaba su disciplina de trabajo. No es mala fórmula para la vida, literaria o no.