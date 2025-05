Una mujer empresaria ("fajada", se define ella), de las que arrancó su actividad mucho antes de que existiera la palabra emprendimiento, ve con pesimismo la situación económica.

Entiende que se presiona demasiado al que produce trabajo y riqueza - "la DGII es la única oficina que funciona en este país"- y que los incentivos para inventar proyectos nuevos o crear empleo son nulos. Ella se mueve en el sector de la Cultura, donde cualquier relación política, se lamenta, ofrece más ventajas que demostrar un trabajo sostenido y exitoso.

No es la única. Empieza a extenderse una sensación de estancamiento. Los números macro pueden ser buenos (confiables o no) pero el bolsillo del ciudadano y las finanzas de los pequeños negocios que tratan de hacer las cosas bien no son tan optimistas.

Es un país caro con sueldos bajos e impuestos altos, digan lo que digan los economistas y sus ganas de elevar la presión fiscal. La informalidad tiene todavía demasiadas ventajas. Y para la mayoría es más atractivo conseguir una subvención o un empleo público que montar un "negocio propio". ¡Esa era la aspiración general hace unos años! Como constata CREES, el crecimiento de la nómina pública sigue siendo demasiado pesado en los números globales.

En ese ánimo de pesadez se conjugan factores económicos y políticos. Pongan el oído en la calle: El presidente no tiene equipo, le han dejado solo desde que anunció que no iba, aquí no funciona ninguna oficina pública, se están matando entre ellos, dime qué ha mejorado, ¿y qué me dices de la cuenta del supermercado?, no se te ocurra enfermarte porque los seguros cada vez cubren menos...

Nada que no haya pasado antes, por supuesto. Pero eso no consuela. Con un escenario internacional complicado hasta para el turismo, se necesitan certezas internas. Confiar. Y eso empieza a fallar.