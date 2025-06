Para pensar...

Una buena noticia: Si el ritmo de los avances logrados en educación de 0 a 3 años en centros públicos no decae en los próximos años, será posible universalizar los grados de kinder y pre primario para el año escolar 2026-2027.

Comenzar con un buen pie es importante en todos los ámbitos de la vida, pero en educación supone un paso decisivo para cerrar la brecha que todavía separa los resultados del sector privado y el público. Un dato: los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) han superado en más del 33 % los niveles pre pandemia. Falta mucho, pero se avanza.

Avanzando curso a curso nos encontramos ya con datos no tan halagüeños. Todavía un 6.42 % de los alumnos entre 6 y 11 años no asiste a la escuela. Son el 2.04 % de ese grupo etario recogido en el censo de 2020. Si aparecen en el censo... sabemos dónde están, por lo que se pueden focalizar acciones para integrarlos al sistema. Más: el 7 % de los niños escolarizados a los siete años de edad han abandonado la escuela a los 11.

Relacionamos el abandono escolar con alumnos que no completan su educación secundaria. La vida les lleva por otros derroteros. Pero... ¿antes de los 11? Como señalaba Laura Abreu en la presentación del informe de IDEC, esos alumnos estaban ya en la escuela... "y se nos fueron". No había un problema de aulas. Y otro aspecto que pocas veces se resalta: los niños con algún tipo de discapacidad no permanecen en el sistema educativo. ¿Cuántos son, quién se encarga de que vuelvan?

El sector refleja un ánimo que se mueve entre la resignación y la decisión de no rendirse. Esperanza de que las buenas noticias son pequeños brotes verdes a los que hay que apostar.