Si Greta Thunberg hubiera accedido a ver el documental sobre el ataque de Hamás del 7 de Octubre antes de acceder a salir voluntariamente de Israel, su gesto tuviera otro calado. Al negarse a ver lo que sucedió, su viaje de denuncia en defensa de la población gazatí queda en mero gesto publicitario con un problema de enfoque. Una ceguera obvia, intencional y expresa ante el contexto.

Lo explica muy bien el escritor Salman Rushdie, conocido defensor de la creación de un estado palestino y víctima del terrorismo islamista.

Dice Rushdie que la postura de una parte de la izquierda occidental adolece de críticas al terrorismo de Hamás, cuya primera víctima es el pueblo palestino. Que si Hamás llegara a dirigir dicho estado independiente ( y que es lo que ocurriría hoy si se reconociera un estado palestino) lo primero que haría sería implantar una dictadura comparable al horror talibán que ahoga Afganistán. Muy especialmente a las mujeres afganas.

Dice Salman Rushdie que la gran contradicción del movimiento joven, estudiantil y en general progresista de Occidente que -intencionalmente o no- apoya a Hamás, lo hace pretendiendo ignorar que con sus protestas está defendiendo a un grupo fascista.

El pueblo palestino es tres veces víctima: de una guerra, de un grupo terrorista y es víctima por omisión del resto de países árabes, que no parecen muy dispuestos a ayudarle. Ni siquiera a abrirle sus fronteras como refugio. No es una actitud puntual, por décadas el pueblo palestino no ha sido bien recibido por los países vecinos. Y probablemente Hamás tiene mucho que ver con esa actitud.

El horror que empezó el 7 de octubre no ha terminado. Hamás sigue armándose con Irán como patrocinador. Sigue la tortura de los rehenes israelís y la muerte de civiles palestinos, en una guerra sin aparente final.