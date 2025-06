Obras Públicas haría bien en explicar cuál es el plan para "ampliar la avenida la República de Colombia", que traducido al lenguaje de las retroexcavadoras significa mutilar el Jardín Botánico. Medio Ambiente ya ha dicho que no hay nada aprobado todavía, pero asusta pensar que –aprobada o no- esa idea ya está en la cabeza de desarrolladores.

Si forma parte de un plan para mejorar el tránsito, el proyecto no parece muy brillante. ¿Alguien se acuerda del Cinturón Verde de Santo Domingo? No debe quedar ni la hebilla... Pero urbanizar aquellas zonas verdes no ha implicado una mejora del tráfico y ha privado a Santo Domingo de un pulmón que hoy se sabe que era indispensable para la calidad de vida de los capitaleños. (Tampoco llenar de casas, casitas, casetas y parqueos el Centro Olímpico ha resultado en una mejor ciudad.)

Arrasar las áreas verdes no contribuye a la mejora del tránsito porque los problemas se solucionan en las causas, no en las consecuencias. La movilidad en la ciudad es un caos por la cantidad de vehículos que implica no tener un sistema de transporte colectivo eficiente.

Ampliar la Avenida de Colombia quitando superficie al Jardín Botánico (por pequeña que sea) probablemente contribuirá a que el tapón ocupe tres carriles en lugar de los dos actuales.

La ciudad inteligente, la ciudad de los quince minutos, planificación del uso de suelo, ciudad de los proyectos compartidos con los vecinos... Todas las teorías que escuchamos de autoridades municipales y urbanistas enjundiosos se caen ante ideas como esta.

"Eso decían cuando se comenzaron la 27 de Febrero o los túneles y luego..." dirán algunos. No, no es igual. Ni la ciudad ni el problema del tránsito son los mismos. Ni la urgencia de conservar las áreas verdes era tan crítica entonces.