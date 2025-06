Hablar, escuchar, leer

A dos días del inicio de Mar de Palabras, este encuentro de libros e ideas parece más necesario. El mundo cambia cada 24 horas y la escritura y el debate (palabras) ayudan a entenderlo.

Arranca el festival el viernes 27 con un encuentro duro. John Feeley, diplomático norteamericano y analista político, Denisse Dresser y Alberto Barrera hablarán con Flavio Darío Espinal sobre las nuevas formas de autoritarismo y sus consecuencias para América Latina. Como acaba de arrancar una guerra cuasi mundial este panel toma una actualidad inesperada.

Se hará un homenaje a Vargas Llosa. Soledad Álvarez y Juan Gabriel Vásquez hablarán de un autor que de tanto pensar y escribir sobre el poder acabó tirándose de cabeza al ruedo. Los escritores que se pasan a la política activa son un caso interesante entre tanto sabio contemplativo que se autoproclama "intelectual comprometido".

Viene Junto Díaz, el escritor atrapado en dos diásporas porque ni es de aquí ni es de allá. Es del limbo de las dos patrias. Y Mayra Montero, con un libro reciente y valiente. Y dará un taller el peruano Joseph Zárate, que se mueve entre la literatura y el reportaje periodístico porque a veces no basta un solo registro.

Tres días. Una pausa para pensar, hablar, escuchar.

El programa de Mar de Letras está concebido para conocer a escritores –nacionales e internacionales- y crear espacios para pensar con ellos (incluidos aquellos con los que no se comparte ideología). Contar con un festival de literatura es importante, muy importante, para Santo Domingo. No solo por el turismo cultural que puede atraer a la Ciudad Colonial -lo cual está muy bien- sino por nosotros mismos, por los que vivimos aquí. Hay una generación que necesita saber que "cultura urbana" no solo aplica a estrafalarios personajes que terminan siempre mal.