¿El gobierno de los empresarios? Desde sus inicios, el equipo de gobierno del PRM mereció esta calificación. Se le tenía como un grupo de funcionarios "prestados" por el sector empresarial y se miró recelo sus antecedentes en el reparto de carteras.

En el ecuador del segundo periodo las cosas han cambiado. A los empresarios no les gusta el gobierno. O por lo menos están enfadados con los proyectos de ley que un acelerado Congreso quiere tramitar. Quizá, apunta un observador neutral... "para borrar la impresión de que este gobierno no logra sacar nada adelante."

A los empresarios en conjunto no les gusta la reforma del Código de trabajo. Los industriales están enfadados por la Ley de residuos sólidos y además se adivina una división interna en el sector. A los hoteleros no les gusta ninguno de los dos proyectos anteriores. Las ARS (nunca hay que olvidar que son empresas) se rebelaron por la reforma que les afectaba. Las AFP quieren cambiar algunas regulaciones y pensaron que en esta administración se iba a poder; tampoco se les está complaciendo. A los productores de cemento se les pide lo imposible, protestan. Las pyme, con su voz chiquita pero constante, se quejan de todos los nuevos proyectos y parte de los que ya rigen.

Los sindicalistas, sin embargo, no parecen disconformes o por lo menos no gritan. Y eso no es siempre buena señal, paradojas de la economía o de la vida...

Todo esto en medio de una desaceleración del crecimiento que ya reconoce el presidente de la República. Eso no ayuda a la creación de empleo nuevo en el sector privado aunque en el público siguen apareciendo "oportunidades", lo cual es otro motivo de disgusto para los empresarios. El contexto internacional tiene ataques de hipo que interfieren en cualquier planificación. (Y hace calor...)