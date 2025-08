El traje del emperador

1 de junio de 2019: Nayib Bukele toma posesión como presidente de El Salvador. Traje azul oscuro, sin corbata, camisa blanca... un presidente millenial, 38 años. Elegido por el 53.1 % de los votantes de un país desgarrado por las bandas y con demasiada pobreza. (Un presidente bonitico, que diría una amiga...)

1 de junio de 2024: Nayib Bukele, el "Philosopher King" según su perfil en X, toma posesión por segunda vez, tras haber sido reelecto con el 80 % de los votos. Traje levita con rameados bordados en el cuello y los puños. Camisa negra para que destaque más el hilo de oro de los adornos. Camisa negra, mensaje subliminal. Mucha pompa, mucha circunstancia. Poderío.

Todavía hay quien piensa que la moda es una frivolidad... No; la ropa es el primer mensaje que recibimos de los otros, explican los sabios del buen (o mal) vestir. Es la primera seña que enviamos de nuestra personalidad, gustos y planes. El de Bukele está claro: en cinco años ha pasado de ser un joven Presidente ilusionado a un Emperador asentado. La próxima parada... ¿Califa?

La deriva hacia el poder absoluto ejercido sin remordimiento. La megacárcel y la represión contra las bandas son todavía recibidas con alivio por la población. Y ese es el punto: ¿se cuestiona la oposición qué hizo tan mal y durante tanto tiempo que los salvadoreños eligen con alivio una mano dura? (Dictadura con apoyo popular, con permiso de las urnas.)

La violencia que hace inviable una sociedad empuja a los ciudadanos a buscar seguridad y Bukele la ha logrado. A los votantes, es obvio, les da igual que se irrespeten los derechos humanos de los pandilleros o que sea evidente que esa política no puede sostenerse a largo plazo. (No hay nada que la ropa no revele...)