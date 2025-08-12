Una conductora embiste intencionalmente a un motorista y lo derriba, después de que éste, intencionalmente también, lanzara una pedrada a su vehículo. El video se hace viral y las redes aplauden a la señora. ¿Somos una sociedad desalmada?

No; estamos hastiados.

El incidente marca la temperatura del ánimo en la calle. Estamos hartos de la impunidad con que un ejército de casi dos millones (largos) de incívicos conductores de vehículos de motor nos ponen a todos en peligro. Por ahora salen ellos perdiendo; la cifra de motoristas fallecidos en accidentes de tránsito debería hacerles reflexionar pero nadie cuenta ya con eso.

Tampoco podemos confiar en las autoridades que deberían hacerles cumplir las normas más elementales. Ellos se saben impunes, tienen el control de la calle y cuando se tercia, actúan como bandas organizadas. Recibir una pedrada intencional es un problema de seguridad ciudadana.

¿Son las autoridades, el gobierno, corresponsables de los accidentes que los motoristas sufren y provocan? Podría decirse que sí. Permiten que circulen por las aceras, ignoren la luz de los semáforos, adelanten por la derecha, aceleren en vía contraria... Si usted los ve... los responsables de controlar el orden en la vía pública también.

El atasco en los tribunales, tan grave como el del tráfico, desanima a cualquiera que sienta el impulso de demandar a un motorista por su conducta o a la Digesett por dejación de funciones. Un grupo de motores que esquiva a un agente de tráfico mientras pasa el semáforo en rojo está marcando territorio. Usted sabe que no hay ni autoridad ni esperanza cuando observa que el policía ni se inmuta.

El grupo más numeroso de "padres de familia" son madres solas al frente de un hogar, así que eso de que "los motoristas están buscando el pan de sus hijos" no aplica. O aplica para todos.