    | 2 min de lectura

    Coyotes

    El negocio del tráfico de migrantes en la frontera dominico-haitiana

    Tratar de pasar ilegalmente a 80 personas en un furgón tiene un nombre: tráfico ilícito de migrantes.  ¿También se llaman coyotes los traficantes de personas en la frontera con Haití?

    ¿Cuántos haitianos pasan por su cuenta, cuántos pagan a los guardias para que les dejen pasar, cuánto cobran los traficantes? Si aumentan las intercepciones... aumenta la tarifa y se sofistican los métodos. Pasa en otras fronteras y pasará aquí.

    Como el problema no va a remitir, dado que la situación en Haití empeora cada día, quizá sea hora de revisar otras estrategias que complementen las deportaciones.

    Cuando Migración visita las obras o el campo para pedir "les papiers", ¿reclama algo a quienes contratan mano de obra ilegal? ¿Solo de vez en cuando a los comercios chinos para que nos olvidemos de su evasión fiscal? ¿Son efectivos los operativos en los hospitales pero miopes en los campos y en las obras?

    La carnetización de los trabajadores, los contratos temporales y las sanciones a los empleadores parecen metas imposibles de lograr. No será fácil organizar el desorden acumulado en décadas, pero algún día habrá que hacerlo. Si no, asumamos la doble moral con naturalidad; nos olvidamos del tema y leemos los informes internacionales como quien oye llover.

    Esa, la de mirar también al empleador y no solo al trabajador, sería una -si no la más- medida eficiente para acabar con "el negocio". Podría incluso repercutir en el mercado laboral a favor de trabajadores dominicanos.

    El tráfico de personas -para la explotación sexual o laboral- es uno de los delitos más repugnantes. Las mafias que mueven pateras en el Mediterráneo o los que trafican migrantes latinoamericanos en la frontera mexicana con Estados Unidos nos alertan de lo sofisticados que pueden ser estos delincuentes.  ¿Estamos a tiempo de parar las mafias de la frontera?

    TEMAS -

      Inés Aizpún es una periodista dominicana y española. Ha recibido el premio Caonabo de Oro, el Premio de la Fundación Corripio de Comunicación por su trayectoria, y el premio Teobaldo de la Asociación de Periodistas de Navarra.