Un acuerdo con la Fiscalía para pagar tres mil millones de pesos suscita inmediatamente varias dudas. Para empezar, cuántos millones más se ha gastado ya que acepta "devolver" tal cantidad. Y cuánto podría tener esperándole. Y cuánto le han perdonado para cerrar el trato.

Pero sobre todo... ¡cuánto robaron!

Ese señor es uno de un buen grupo de beneficiados de un sistema que permite a los más próximos al poder hacer cuanto les viene en gana. No es algo reciente ni ha acabado. Roban a la vista de todos: sus más cercanos ven cómo "progresan" pero no preguntan. Lo saben los cuerpos de seguridad, que lo saben todo. Los que espían los teléfonos por libre, los que manejan las cuentas públicas, los que hacen los cheques de pago. Los opositores, que saben cómo se hace. Los bancos. Lo sabe el presidente de turno. Lo saben sus esposas, sus queridas, sus cuñadas, primas y vecinas. Sus hijos y hermanos. Tal progreso económico es difícil de esconder, hace falta mucho carácter (y no suele ser el caso) para fingir que todo sigue igual y no sacar los millones a pasear inmediatamente. Hasta los que exportan angulas sabían de quién era el negocio en aquellos años...

Sería estupendo creer que los controles a estos desmanes son suficientes para controlar la sangría del dinero público. Los 3,000 millones salieron de los impuestos de todos y cada uno de nosotros. Y antes hubo otros honorables ciudadanos, héroes en su pueblo, que robaron tanto o más y que jugaron al paso del tiempo y les ha funcionado.

Siempre habrá vericuetos, urgencias, licitaciones oportunas... siempre hay cómo gastar y que alguien gane más de lo debido. Pero las cantidades de las que hablamos son ofensivas. Primero se pierde la decencia y luego el sentido del dinero.