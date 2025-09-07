Pocos días después de conocerse el caso de la violación grupal a una joven en Villa González, en algunos medios se revelaba otro. Perpetrado esta vez por policías contra una ciudadana haitiana. No ha tenido tanta repercusión ni se sabe qué ha sido de ella. Y con un detalle terrible: en el grupo de agentes había una mujer.

El presidente Abinader definió bien a los autores del ataque de Villa González: salvajes y cobardes. Y Finjus se quedó corta al sugerir "retomar el debate" de la castración química, porque la segunda parte de la historia es tan terrible como la primera. Cientos, miles de sujetos (y sujetas) de mente obtusa y personalidad despreciable difundieron el video de la salvajada. Es preciso insistir en eso, en la "colaboración" social.

A la perversión de drogar y violar en grupo a una joven se une la violencia de grabar el ataque. Es un proceso largo... una agresión cometida en varios tiempos. Mientras unos la esperan, otro la transporta con engaño, antes se le droga, otros miran, graban, difunden. Todo muy organizado.

No es algo nuevo ni es local. La diferencia ahora son los espectadores en diferido que contribuyen a que la víctima sea violentada mil veces más.

Las redes sociales sacan lo mejor y lo peor de cada sociedad e individuo. Por ahora va ganando lo peor, con la inestimable ayuda para degenerar el ecosistema digital de los propagadores de contenidos estúpidos que atraen a millones de mentes igual de estúpidas. Y no es una cuestión de edad o de errada superioridad moral o intelectual. Un estúpido es un estúpido en cualquier condición y un malvado lo es en cualquier parte.

¿Cómo se defiende la sociedad? ¿Basta con la ley? ¿Con campañas de educación a largo plazo? Por ahora va ganado lo peor...