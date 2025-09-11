Como cada edición la Bienal de Artes Visuales trajo controversia. Y lamentablemente el Gran Premio ha quedado eclipsado por la bronca suscitada en torno al premio de Escultura.

La escultura es difìcil, costosa, lenta... Requiere dominio, mucha técnica, tiempo además de inversión en materiales. Quizá por eso no son muchos los artistas que se atreven con ella. Los jóvenes necesitan buenos referentes y mucha escuela, no que se premie como escultura algo que no lo es.

Porque hay un problemilla... Lo que se ha premiado no es una escultura, ¡es un macetero con una palma! ¿Cómo se confunde una escultura con un macetero? Como bien escribió Daniel Infante ese trampantojo lo patentó Marcel Duchamp hace 108 años. ¿Y asociar una palma a Trujillo es una idea brillante, escandalosa, profunda? ¿Adanismo?

Una rosa es una rosa es una rosa, dejó claro Gertrude Stein en 1913. Y en 2025 un macetero con una palma es un macetero con una palma. Una asociación de ideas no es una obra de arte ni la conceptualización es obligatoria. A veces... sobra. En arte, la belleza o la ferocidad que toca el alma es más importante que un mensaje ideológico que además hay que explicitar para que se entienda.

Esa obra no es polémica... porque no es una obra. Lo polémico es el premio. ¡Es un macetero con una palma! Las palmas son bellas y los maceteros pueden ser bonitos, útiles, feos... Podía haber sido una obra de arte, el macetero. Pero tampoco es el caso.

El arquitecto español Oscar Tusquets recordaba en una entrevista reciente una frase de Francis Bacon: «Nada de lo que me interesa, ni la carne, ni el sexo, ni la muerte... Nada está en el arte abstracto». Pues eso... que un macetero con una palma es un macetero con una palma.