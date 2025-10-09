Una ley casi universal

Existen dos Leyes Universales: la de la Gravitación y la de "Una luz roja en el semáforo significa Stop. Alto". El grueso de los motoristas dominicanos se rige solo por la primera.

Pero... ¿cómo hemos llegado a este punto? Habría que remitirse a la teoría de la Ventana de Overton. Ya saben, eso de "lograr que lo que antes era impensable se convierta en aceptable". Se puede adaptar esa teoría de las ideas políticas y la realidad... a la realidad misma que no se explica con ninguna teoría. Quizá hace 20, 30 años era una estampa hasta simpática ver a dos adultos, dos niños y un bizcocho de cumpleaños en un motor. Era peligroso y no estaba permitido, pero... ¿quién le niega una fiesta a un cumpleañero? Eran otros tiempos, eran otros motoristas.

Era impensable que se saltaran los semáforos. Después era inconcebible que lo hicieran delante de los agentes de tránsito. Después, aceptado lo anterior como habitual (que no es lo mismo que normal) lo hacen en manada. Y así, van ganando terreno: manejar en vía contraria, adelantar por la derecha, circular por la acera, velocidad imprudente, calibrar, llevarse por delante los retrovisores. Hasta que todas estas barbaridades son aceptadas... aunque no sean aceptables.

¿Dónde está la solución? No vendrá de unas autoridades que han hecho la vista gorda por años. Ya es tarde para eso. Quizá venga de todos los demás. Por eso los Premios Humano Seguros de Seguridad Vial tienen un valor particular. Se trata de recoger ideas de soluciones generadas en la sociedad. Un proyecto colectivo porque las víctimas de la situación somos todos. Propuestas que incentiven un cambio de actitud compartido. (Y no vale eso de "todos somos responsables". No, señor; son responsables los que incumplen las normas. No generalicemos.)