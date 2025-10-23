Sermones y homilías

Las homilías del Monseñor Arnáiz era tan inteligentes como hermosas. Se sentían trabajadas en el estilo y razonadas desde la fe. Transmitían la sabiduría de un jesuita viejo, de esos de profundas convicciones espirituales y pies firmes en tierra. (Y si alguien tan inteligente creía en Dios...)

Aquellas prédicas no se pueden comparar hoy con los sermones insípidos de algunos sacerdotes católicos y pastores evangélicos. Repetitivos, desganados o fanáticos, con el diezmo por delante o la superstición asumida, pretendiendo ganar feligreses o miembros de su congregación más a golpe de costumbre o emoción que de convicción.

Las reacciones a la opinión de Graciela Abinader no deberían sorprender. Leídos los comentarios en redes se confirma que... la joven tiene toda la razón. Para empezar, porque atacar a alguien que opina educadamente revela el fanatismo inculto del que lo hace. Creíamos que las guerras de religión eran cosas del pasado y hoy se libran cruelmente en muchas partes del mundo. O en las redes con la estulticia disparada a golpe de post. Peor aún, desde el anonimato.

Carl Jung, el padre de la psicología analítica, a la pregunta ¿Cree en Dios? contestó "Yo no creo; yo sé". Esa entrevista de John Freeman de 1959 en la BBC (se encuentra en Internet) despertó toda clase de reacciones hace más de 60 años y sigue siendo interpretada hoy. La certeza racional en estos temas viene de la fe y ahí entramos en un terreno complejo. Y sí, hay que estudiar mucho para saber un poco. Saltarse la parte de estudiar es hacer trampas y asumir que Dios da el conocimiento directamente es bastante pretencioso.

Monseñor Arnáiz estaría totalmente de acuerdo con las opiniones de la joven Abinader. Se lamentaría con humor de las reacciones absurdas que han despertado y con suerte para todos, escribiría otro magnífico sermón.