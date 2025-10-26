El infinito... en un libro

La Universidad Apec otorgará un Doctorado Honoris Causa a la escritora Irene Vallejo, la autora de esa maravilla titulada El infinito en un junco. 100 ediciones, traducido a 40 idiomas, ¡un cómic!...

Es una carta de amor a los libros y un homenaje a sus guardianes. Es una novela de gestas y epopeyas que desnuda las debilidades de los héroes. Pero... no, no es novela; es un ensayo que contiene lecciones de Historia y Filosofía con la excusa de hablar de pergaminos, imprentas y tomos. ¡La escritura, el alfabeto! Es también un diario de la autora y por encima de todo, las 500 páginas son una reflexión sobre el Tiempo y la naturaleza humana. Es un libro para lectores voraces y para recuperar el hábito de leer. Es un libro sobre libros y personas.

El lenguaje, las palabras. El libro como testigo de la evolución del hombre. Somos los mismos de hace muchos siglos escribiendo páginas similares que vivimos como si fueran excepcionales. Vallejo tiene la lucidez de encontrar en el pasado, en otras civilizaciones y culturas, las mismas vicisitudes que hoy sufrimos. El hombre ha evolucionado, claro. Y las costumbres y las relaciones de poder. ¿O no tanto?

El infinito en un junco ha hecho de Vallejo una escritora viajera. Quien la conoce se admira de su sencillez. (No todos los sabios de los libros lo son.) Se adivina esa naturaleza amable en su estilo cálido y fluido que hace avanzar por las páginas con ganas. Vallejo participará en un conversatorio con el escritor José Mármol en el Banco Central en una actividad organizada por Mar de Palabras y el Centro León. Su obra es el homenaje más grande posible al libro de papel. (Disponible también en edición digital para los nostálgicos de futuro... )