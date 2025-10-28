Re-reelección

Lula da Silva en Brasil y Pedro Sánchez en España han anunciado su voluntad de presentarse en las futuras elecciones de sus respectivos países. Sánchez ya ha gobernado dos periodos, Lula tres. Bukele en El Salvador ha impuesto la reelección por encima del mandato constitucional. Biden se postuló a la reelección a pesar de las evidentes carencias físicas. Leonel Fernández ha gobernado tres periodos y tiene ganas de un cuarto. Balaguer fue pionero en estos empeños, pero hablamos del siglo pasado... Todos ellos en entornos democráticos. (Que sean democracias sanas o retorcidas es otro tema y hay opiniones encontradas.)

En terrenos dictatoriales Raúl Castro refuerza la dinastía "revolucionaria" nombrando a su sobrino-nieto viceprimer ministro. Es la monarquía del continente, más idolatrada fuera que dentro de su isla. Nicolás Maduro, Ortega& Murillo... Todos los tiranos comparten la obsesión por el poder con algunos demócratas.

Y sin embargo, la experiencia deja claro que una retirada a tiempo es una victoria. Empeñarse en el "vuelve y vuelve" lleva a preguntar si estos hombres no tienen una vida fuera de esa burbuja en la que sus deseos son órdenes. Si no existen en otros planos, si no tienen aficiones, pasiones, familia, una profesión... Si solo se entienden y aceptan a sí mismos en el poder. Debe haber alguna clasificación psicológica que lo explique.

Los dictadores, ya se sabe... Pero ¿los que se dicen demócratas? ¿Se creen predestinados o indispensables?

No son solo los que llegan a la cumbre. Senadores y diputados cuasi vitalicios ya sin iniciativas y con mañas, políticos no jubilables. La política es una profesión noble... pero por algo las labores legislativas y de gobierno se cuadran en periodos de cuatro, seis años. (Emmanuel Macron, en Francia, es uno que debe estar arrepentido de haberse presentado a la reelección...)