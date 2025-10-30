No se sabe todavía qué pasó, pero sí se sabe qué no debió haber pasado. Un grupo de jovencitas del liceo Manuel Ubaldo Gómez de Jarabacoa tiene ataques de pánico en el recreo y algunas terminan hospitalizadas. Un sujeto que atiende por el nombre de pastor Kaul Ivan se presenta en la escuela y le dejan entrar. El centro dice que llegó cuando ya no había ni alumnos ni profesores y que alguien "de otra oficina" le permitió pasar. Él dice que deshechizó a alumnas y docentes que también "estaban poseídos". Ese señor nunca debió pasar de la verja.

El pastor dirá que su dios le dio el conocimiento. Volvemos al tema de la superstición (que no la espiritualidad) de charlatanes que abusan de la ignorancia ajena. Y volvemos al tema de la educación.

De acuerdo a la última encuesta de ACDMedia sólo el 3.8% de la población considera que la Educación es uno de los problemas principales del país y el 63.3% ve positiva la gestión del gobierno en este campo.

No difiere de otras encuestas que revelan similar grado de contentura, aunque faltaría saber qué es lo que valoran los padres. De acuerdo a un estudio del Cied-Humano de la PUCMM cada vez más alumnos pasan las Pruebas Nacionales pero aprenden menos.

La educación sí es uno de los problemas principales del país. Al punto de que generaciones de estudiantes creen que sus títulos les permitirán tener una vida mejor y no será así. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de los jóvenes como "la generación mejor preparada" ? Pues eso ya no procede. Los boomers están mejor formados que los que se gradúan ahora. Podemos echar la culpa a la pandemia y sus efectos psicológicos, pero el problema es anterior. ¿Qué futuro tiene una sociedad que forma mal a sus niños?