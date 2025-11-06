Mamdani tiene un problema

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tiene un pequeño problema: nada de lo que prometió que será gratis... es gratis. "Alguien" tendrá pagar por el transporte y el cuidado infantil universal. "Alguien" deberá pagar por el aumento del sueldo prometido a los trabajadores del ayuntamiento y por la red de alimentos subsidiados en supermercados públicos. Congelar la renta de un millón de viviendas reguladas también será un problema.

El populismo es fácil y resultón, eso es innegable. Pero el dinero viene de los impuestos, principalmente de los que paga ese 1% de contribuyentes neoyorquinos que Mamdani ha demonizado en su campaña y al que ha prometido subir los impuestos. Pueden irse a otro estado, tan fácil como eso. Para el año 2021 ese grupo contribuía en NY con el 48% del impuesto sobre la renta.

Otro factor mueve a la duda: ¿cómo un seguidor del Islam va a respetar (no digamos ya impulsar) la agenda LGTBIQ+ del Partido Demócrata? O va a defraudar a un grupo o va a enfurecer al otro.

El discurso de la victoria de Mamdani fue un violento ataque/reto a Trump. No tiene sentido que un Alcalde rete de tú a tú a un Presidente porque no juegan en la misma liga. Trump es a los republicanos lo que Mamdani a los demócratas: ambos ganaron sus respectivos cargos con el mismo mensaje antisistema. Una retórica que ni siquiera se parece a los demócratas sensatos (Bernie Sanders no aplica), que saben más. Saben que la ciudad de Nueva York recibe este 2025 una ayuda de 9,7 mil millones de dólares de ayuda federal. Y que el estado de Nueva York contribuye con 20,1 mil millones de ayuda a la ciudad. Pues eso... que el primer alcalde socialista musulmán de NY tiene un problema.