Se fue la luz

La BBC consideró que el apagón del martes era noticia. Como el de Nueva York de 2019 o el de España en abril. Algo ha avanzado el país cuando un corte energético merece la atención de una de las cadenas más reputadas del mundo. Es lo que trae el desarrollo: el Metro no se detendría por un apagón si no hubiera Metro.

Un apagón fue noticia y no la rutina que se da por descontado. Por supuesto que no debió ocurrir, como tampoco se suponía que NY y España quedaran a oscuras.

Viendo las reacciones de las huestes del PLD y la FP habría que considerar que el que pierde las elecciones es el que debe gobernar puesto que solo en la oposición se sabe cómo hacerlo. Las críticas que se lanzan cuando se ha perdido (y/o se va a perder) son absolutas, propias de quien sabe que da igual lo que diga porque no tiene responsabilidad sobre la situación. Pero hay formas más constructivas de ser oposición; eso también es desarrollo.

Al PLD se le olvida que la Educación, el Medio Ambiente y la Energía, blancos de sus habituales exabruptos, son asuntos que solo se resuelven a largo plazo. A muy largo plazo. Y que de los últimos treinta años, el partido morado ha gobernado veinte, de los cuales doce corresponden a los políticos que hoy se agrupan en la Fuerza del Pueblo.

No, el apagón no debió ocurrir. Y los niños deben aprender en la escuela a leer y a entender lo que leen y a los granceros que extraen arena de los ríos ilegalmente deberían detenerlos. Hay asuntos vitales que merecen un pacto nacional. Pero de los que se cumplen, no de los que se firman y engavetan, que de esos ya tenemos muchos.