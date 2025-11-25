Hay artistas que pintan siempre el mismo cuadro. Jaime Colson es de los otros. Parecería que absorbió por los poros el siglo 20 para dejarlo retratado en su obra. El Puerto Plata cosmopolita pero provinciano de principio de siglo, el París cubista de entreguerras, la triste España de la posguerra, México con Diego Rivera, la asfixiante República Dominicana de la dictadura. Cuba le recibe con respeto, Haití le revela la negritud...

"Colson Renovarse o Morir" es el acertado título de la ópera prima de Gina Giudicelli y la productora Larimar. El documental es una lección de historia con narradores de lujo y la vida de un nómada como guía.

A Colson se le valoró en vida -no muchos artistas tienen esa suerte- tanto por su calidad artística como por su personalidad. Culto, buen profesor, entrañable amigo, bohemio irredento. El documental se detiene en una figura silenciosa y determinante en su vida. La relación con su esposa Toyo Kurimoto es crucial. Una artista japonesa –y excelente encuadernadora- que le sostiene y con la que se escribirá, después de la separación, hasta su muerte. Una pareja indestructible, quizá incomprensible hoy por la homosexualidad del pintor. Marina Grisolía da la clave: ella reunía en una persona todo el amor que las mujeres presentes en la vida de Colson le habían dado.

El apoyo de la Fundación Colson, presidida por Juan Miguel Grisolía, mostrando el universo personal de Colson y la entrega de Myrna Guerrero por el Museo Bellapart han permitido entender mejor a uno de los grandes. A menudo la vida personal de los artistas explica su obra y Colson recorrió el mundo transitando por los movimientos artísticos de su época. El documental, que deja con ganas de saber más, se podrá ver en diciembre en el Centro Cultural Banreservas y en enero en el Centro León.