En caso de duda... observa. Hay veces que es difícil tomar una postura ante una situación y observar quién apoya y por qué una determinada decisión ayuda a tomar partido. Ejemplo, la autorización del gobierno dominicano a que Estados Unidos utilice de manera temporal las bases aéreas de San Isidro y Las Américas en su lucha contra el narcoterrorismo que entiende que navega por aguas del Caribe.

Una operación militar contra la dictadura venezolana no es deseable ni parece correcta de acuerdo a las normas de la diplomacia internacional. Pero decir que es asunto interno de los venezolanos y que ellos pueden derrocarla es como pensar que el pueblo o el Estado haitiano pueden terminar con las bandas. Simplemente, eso no va a pasar.

Primero porque los venezolanos trataron de sacar a Maduro por vía de las urnas y les robaron las elecciones. Segundo, porque hay más de siete millones de exiliados económicos o represariados políticos fuera de su patria, lo que merma la fuerza de la sociedad civil. Y tercero porque a Maduro y al siniestro Diosdado Cabello los dirige la inteligencia cubana, que de enquistar dictaduras sabe mucho.

Por supuesto, los nostálgicos de las revoluciones de los años 60, de las guerrillas anti imperialistas y todas las vivencias juveniles (vividas o no) están en contra de la postura dominicana. Están en su derecho pero no tienen razón. Las dictaduras latinoamericanas de hoy son problema de todos y la obligación de ayudar al pueblo venezolano, cubano y nicaragüense atañe a todos los demócratas. "El pueblo" no es Díaz Canel, Raúl Castro, Ortega, Murillo o Maduro. El pueblo son los que los sufren. Quienes apoyan a Maduro saben que es una narcodictadura. Pero no lo dirán, se esconden en el "los venezolanos deben decidir su destino", obviando que ya lo hicieron en las elecciones de julio de 2024.