Público y privado

Los informes dicen que la economía va bien. Y si observáramos (para imitar) qué sectores destacan, todavía iría mejor. No hay duda de que Turismo y Zonas Francas se han destacado en los últimos años por su capacidad de atraer inversiones, por su músculo para generar empleo y know how, por el crecimiento que derraman sobre otros sectores. Turismo ha dejado atrás a toda la región y Zonas Francas enfila hacia ser un hub indispensable para el mercado de Estados Unidos. También la alcaldía del Distrito se apoya en el sector privado para muchos de sus proyectos.

Todo eso está estudiado y cacareado. Y está muy bien que Carolina, Collado y Bisonó presuman porque los resultados lo merecen.

Pero hay un factor que no siempre se observa con la atención que amerita. En estos sectores, quizá por la procedencia profesional o personalidad de sus cabezas, la relación entre el sector privado y el público es fluida y respetuosa. Esta relación beneficia a todos: el sector público puede mostrar un desempeño exitoso y el privado un crecimiento económico. Unos ganan reputación y los otros dinero, que para eso son empresarios. Todo el mundo gana cuando se respetan y aplican bien las reglas de juego.

No es un factor pequeño. Hay sectores en los que la discusión estéril, el enfrentamiento como punto de partida y las tensiones innecesarias bloquean proyectos, programas y aburren a cualquiera.

Los índices internacionales de prosperidad, de crecimiento, los informes del FMI, del Banco Mundial... todos son favorables y en la región el liderazgo de República Dominicana no se discute. Tenemos una democracia mejorable pero sana, un empresariado que combina la experiencia con la innovación. Arrastramos deficiencias en seguridad jurídica, educación y salud como principales piedras en el camino. Por eso, porque todavía falta, el diálogo es crucial.