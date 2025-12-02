Sí, la moda puede ser arte. El Museo del Traje en Madrid o el Costume Institute del MET, en NY, dan a la moda el espacio para entenderla más allá de la fugacidad que se le atribuye. Un buen diseño (y no hace falta que sea alta costura) exige oficio, una buena estructura, dominio de la técnica y de los materiales, paleta de color, belleza. El oficio de la moda es democrático: una modista de un pueblo puede hacer maravillas y a más de un diseñador de marca con taller en París de le escapan auténticos bodrios.

Antes que arte la moda es cultura porque cómo vestimos expresa mensajes contundentes aunque algunos no se entiendan. (Llevar los pantalones descolgados, a mitad del fundillo debe significar algo...) Se puede leer la historia de los cambios sociales en la largura de la falda, las varillas del corsé, las pelucas de los caballeros y la lencería de ambos sexos. ¿Tacos o tenis? Es una declaración de principios.

La Ciudad Colonial se prepara para recibir un homenaje a Oscar de la Renta y es su privilegio celebrar en su casa grande a uno de los mejores. Se presentará la Colección Pre Otoño 2026, que lleva la firma de otro dominicano, Fernando García. Será un doble reconocimiento al talento. Oscar de la Renta nació en 1932 y siempre vivió un paso por delante de su tiempo. Le habría gustado ver la Gala con cinco espacios inmersivos en la Fortaleza Ozama, una manera de traer al siglo 21 los fundamentos de su origen y de su arte.

Los diseños de la firma son atemporales, hermosos, coloridos, elegantes... Han evolucionado en estos 60 años sin desviarse de su esencia. Tan perfectos que merecen estar en un museo. Tan hermosos, tan deseables.