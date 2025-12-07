Stephora es ya el símbolo del acoso escolar. Como Lucrecia –asesinada en Madrid en 1992- lo es de la violencia xenófoba. Cuesta verbalizarlo, pero esos niños y adolescentes que acosan física y emocionalmente a sus compañeros son pequeñas malas personas. Pueden recuperarse, será una fase si se les para a tiempo. O serán así en su vida adulta si se les excusa y permite hacer daño intencionalmente a sus compañeros. Crecerán atropellando a subalternos, a su pareja e hijos o a extraños...

("Acoso ha habido siempre, hay que aprender a defenderse". "No se puede quitar a los acosadores el derecho a la educación". "Se reportó y se habló con los padres". "Los agresores también necesitan ayuda". "Hicimos una intervención y se aplicó el protocolo." )

¿Por qué es más común que sea el acosado quien cambie de colegio o escuela? ¿Por qué no se expulsa inmediatamente a los acosadores? ¿Qué impide a los profesores intervenir con contundencia?, ¿no ven, no miran? ¿Por qué hablamos tanto de "acompañar" a las víctimas y no actuamos contundentemente contra los agresores? ¡Y agresoras!

El colegio no ha negado que la madre de Stephora ya había advertido al colegio del acoso que sufría la niña. Ella había ideado estrategias para reforzar su autoestima, para mitigar el daño que el bullying provoca en el indefenso. Hizo lo que debía hacer: cuidar a su hija y exigir al colegio que la cuidara.

Stephora cayó a la piscina... o la empujaron. Nadie la vio en peligro... o nadie la ayudó. Si no hubiera una historia anterior de acoso no habría tantas dudas ni tanta indignación. Si hubiera una explicación (ya ha pasado tiempo suficiente) no habría tantas elucubraciones.

La violencia en la escuela dominicana (pública y privada) está estudiada. Pero el acoso escolar no decrece, parece que los métodos para combatirla no son eficaces.